Rivian lève à nouveau plusieurs milliards de dollars de fonds

Rivian n'en finit plus d'intéresser de grandes entreprises américaines. Il faut dire que la jeune marque, qui n'a pour l'instant produit aucun véhicule, a frappé fort : elle a présenté voilà déjà de nombreux mois un pick-up électrique aux prétentions impressionnantes. Le R1T pourrait proposer jusqu'à 180 kWh de batteries dans sa version la plus équipée, ce qui lui permettrait d'effectuer plus de 600 km sur une charge.

Le problème, pour Rivian comme bien d'autres jeunes marques en pleine gestation, c'est le fait de pouvoir passer le cap de la production de masse et arriver à pérenniser. Lorsque l'on voit les difficultés rencontrées par Tesla après plus de 15 ans d'existence pour dégager le moindre bénéfice, on est en droit de se poser des questions sur la réussite de Rivian.

Pourtant, les comptes commencent à généreusement se garnir. Plus de 2 milliards de dollars récoltés l'an dernier, et à nouveau 2,5 milliards de dollars cette année grâce, notamment, à Amazon, qui semble attendre beaucoup de Rivian. Le géant de la distribution a déjà commandé 100 000 vans électriques pour livrer ses marchandises à travers les Etats-Unis. Pour Ford, qui a également investi lourdement, il s'agira d'emprunter la plateforme "Skateboard" des Rivian pour produire, notamment, des Lincoln électriques.