Rares sont les constructeurs qui sont présents à la fois sur le marché automobile et celui des deux roues. Il en existe toutefois. Ainsi, impossible de ne pas penser à Honda, Suzuki, BMW voire Peugeot, qui est implanté depuis longtemps dans les deux univers. Toutefois, avec l’émergence des nouvelles formes de mobilités, certaines marques ont décidé d’investir ce nouveau segment. Seat fait partie de ceux-là et commercialise des trottinettes et des scooters électriques. Aujourd’hui, trois sont au catalogue : un équivalent 50 et deux 125 cm3 dont le dernier dénommé Performance. C’est justement celui-ci que nous avons eu à l’essai dans les rues de Barcelone à l’occasion de notre roadtrip en Espagne.

dailymotion Road Trip Caradisiac - Découverte du Seat Mo 125 Performance

Conçu à partir de Silence S01, ce Seat Mo Performance n’est pas totalement identique à son cousin, contrairement au Mo « basique ». Il s’en distingue par des logos spécifiques apposés sur les flancs des carénages, un simple amortisseur Ohlins réglable, ainsi qu’une fourche repeinte en jaune et des disques de frein Galfer. L’instrumentation numérique s’avère plutôt complète avec toutes les informations nécessaires (deux trips, kilométrage total, niveau de batterie ou encore le mode de conduite engagé : Eco, City ou Sport). L’équipement est du même acabit, même si on aurait aimé un système de démarrage sans clé. Côté pratique, ce MO dispose d’un plancher plat permettant de poser un sac par exemple, d’un crochet derrière le tablier mais surtout d’un large coffre sous la selle capable d’accueillir deux casques intégraux, ce qui se révèle très pratique.

Ce scooter est animé par un moteur électrique de 11,5 kW, soit l’équivalent d’un 125 cm3 thermique alimenté par une imposante batterie extractible de 5,6 kWh de capacité, ce qui lui permet de revendiquer une autonomie de 133 km. Pour la recharger, vous pouvez la déplacer à votre domicile grâce à un chariot inclus mais celle-ci est lourde puisqu’elle pèse 41 kg. Vous pouvez brancher aussi directement le scooter sur une prise : 8 heures sont nécessaires pour faire « le plein ». Bien évidemment, le plus frugal en énergie est le mode Eco, tout l’inverse du mode sport, le plus tonique. Finalement, le City qui limite la vitesse à 90 km/h représente un bon compromis au quotidien.

À l’usage, on retrouve bien évidemment les caractéristiques des véhicules électriques. Le couple arrive immédiatement dès que l’on tourne la poignée d’accélérateur. Un temps d’adaptation est donc nécessaire, mais côté positif cette fougue permet de profiter de bonnes accélérations, notamment avec le mode Sport. Pour avoir encore plus de sensations, on peut bénéficier d’une des nouveautés de cette version Performance à savoir un boost, qui permet de profiter de la puissance maximale. Toutefois attention, celle-ci n’est actionnable qu’à partir de 80 km/h et pour une durée très courte (30 s). Il suffit d’attendre deux minutes pour pouvoir l'utiliser de nouveau. De quoi atteindre la Vmax de 110 km/h et faciliter les dépassements à condition que le surcroît de puissance ne se coupe pas durant la manœuvre. Malgré cela, pas question d’aller sur autoroute. Dépourvu d’ABS, il faudra être prudent aussi lors des phases de freinage, qui sont un peu trop mordantes lors de la prise du levier, ce qui aboutit à des mouvements importants de la fourche.

Très à l’aise en ville où il trouve son terrain de prédilection, le Seat Mo Performance se débrouille bien dans le péri-urbain, malgré une protection limitée en raison de l’absence d’un plus grand saute-vent. Les prestations globales sont donc convaincantes et séduisantes, mais il faudra toutefois débourser un gros chèque. Comptez un prix de base de 8 900 €, c’est 1 700 € de plus que le Seat Mo classique. Une différence, qui peine à se justifier selon nous, surtout quand on le compare avec un 125 thermique classique vendu la moitié du prix. Comme en automobile, le passage de l’électrique a un coût.

Avec cette intrusion dans le monde de la mobilité, Seat veut s'affirmer comme un acteur incontournable dans ce domaine. La marque espagnole souhaite encore développer sa gamme avec d'autres produits conçus spécialement à l'image d'un équivalent à la Citroën Ami. L'objectif est clair : essayer de concurrencer BMW qui rencontre un énorme succès avec ses scooters électriques.