Rouler à l'électrique coûte toujours moins cher

Avec des prix qui explosent depuis quelques mois (+ 35 % en un an), l’électricité atteint des sommets inédits.

Dès lors, nombreux sont les Français à se demander si investir dans une voiture électrique plutôt que dans un modèle thermique est encore rentable.

Selon une récente étude diligentée par la marque Qovoltis, spécialisée dans la recharge intelligente pour les véhicules électriques, la réponse est toujours oui, et ce même si l’écart entre les deux motorisations se réduit. Lissé sur la durée de vie du véhicule, le différentiel financier des modèles électriques par rapport aux modèles équivalents thermique est donc encore avantageux.

Pour ce qui est du prix de la recharge électrique, selon Qovoltis (sur la base d’une consommation moyenne de 18 kWh et d’une moyenne des tarifs constatés sur le marché́ de l’électricité), les tarifs varient du simple à plus du quadruple : de 2,50 € pour 100 km avec une borne intelligente et une recharge la nuit en heures creuses, à 10,60 €/100 km pour une recharge sur autoroute.

Réalisée en heure pleine à domicile sur une borne classique, la recharge revient alors en moyenne à 5,30 € pour 100 km.

Des tarifs qui restent bien en retrait par rapport à ceux d’un modèle thermique, dont les 100 km sont en moyenne facturés 13,80 € (sur la base d’une consommation de 7,5 l / 100 km et d’un carburant à 1,85 € le litre).

Un différentiel en faveur des voitures électrique qui, combiné au leasing social pour les Français éligibles, a de quoi faire réfléchir même les plus indécis.