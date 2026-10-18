Tout a commencé le 27 septembre 2025, en plein salon automobile de Lyon. Je retrouve l’équipe de Caradisiac avec Manuel Caillot, Alexandre Bataille, Olivier Pagès, Pierre-Olivier Marie, Alan Froli, Julien Bertaux, Cédric Pinatel et également Claude Barreau, le rédacteur en chef. Et ce dernier me propose de rédiger un article quand j’aurai ma première auto. Et ce moment magnifique est arrivé.

« La rédaction me propose d’écrire un article »

C’est en 2025 que je commence à chercher une voiture d’occasion pour remplacer ma Microcar MC1 de 2003 en vue de l’obtention de mon permis B. Initialement, je cherchais une voiture équipée d’une boîte automatique pour un budget d’environ 7 000€ et avec un moteur Diesel.

En effet, étant habitué à la boîte automatisée avec ma MC1, je n’avais pas spécialement envie de passer à la boîte manuelle. La mission fut rapidement très compliquée car la majorité des citadines se vendent en essence et les boîtes automatiques également avec cette carburation. Je suis revenu sur ma décision quelques semaines plus tard.

Deuxième critère de sélection : une voiture française, et bien connue, la Peugeot 208. Mais il y a un problème : en boîte automatique, ce sont majoritairement des essences équipées du célèbre trois cylindres 1.2 Puretech, malheureusement connu pour ses problèmes de fiabilité. Et en version diesel, il y a également des soucis : cette fois, c’est la transmission qui est délicate. En effet, cette 208 est équipée d’une boîte à simple embrayage pilotée BMP ou ETG, boite de vitesse que Manuel Caillot me déconseille lors de ma visite sur le stand Caradisiac au salon de Lyon. Autre grief à l’encontre de cette recherche, peu d’exemplaires Diesel/Boîte automatique existe avec la 208.

On doit donc également abandonner l’idée des C3 et DS3 boite auto car les moteurs sont identiques et la DS est plus chère. Si vous vous demandez pourquoi je recherche majoritairement des voitures du groupe PSA, c’est parce que ma famille roule en 307 1.6 HDI 110ch en boîte mécanique 5 vitesses depuis des années et qu’elle affiche à l’heure ou j’écris ces lignes à 590 000 kilomètres. Image d’une excellente fiabilité !

D’abord le permis de conduire

Mais pour conduire ma future première auto, il fallait bien que je passe mon permis. Et la date de mes deux premières heures de conduite, je ne l’oublierai jamais. C’était le 3 décembre 2025 dans une auto-école basée à Roanne (42). La voiture, une Renault Clio 5 1.5 BlueDCI 100ch boite manuelle. J’étais très stressé mais la monitrice m’a tout de suite rassuré. On m’a enseigné des démarrages avec l’embrayage, uniquement en 1ère vitesse etc, etc. À la fin, j’étais très heureux et j’avais extrêmement hâte d’être au 17 décembre pour les 2 heures de conduites suivantes.

Les jours suivants, j’ai poursuivi avec cette Clio 5 jusqu’au mercredi 28 avril 2026, le jour J. Tout s’est bien déroulé et le lendemain à 8h00, avant mon cours d’économie, j’ai reçu le fameux résultat, je l’ai obtenu avec une note de 24 sur 31 ! Une grande fierté pour moi.

En parallèle de cela, je continuais avec mes parents de chercher l’occasion de mes rêves. Et début février, bingo, on trouve avec mes parents une Citroën Ds 3 1.6 e-HDI 92ch S&S So Chic avec 130 000 km et affiché à moins de 7 000€. Par anticipation, la Ds 3 a subi un passage en céramique et l’entretien préventif comprenant les vidanges et la distribution ont aussi été réalisés

Plus concrètement, cette Citroën DS 3 So Chic est très bien équipée. En plus des équipements de série, l’autoradio CD et MP3, le régulateur de vitesse, la climatisation manuelle ou les feux diurnes à LED, ma DS 3 d’options, appelé « Pack Select Confort eMyWay » facturé 1 660€ (qui comprend la navigation avec l’écran central de 7 pouces (non tactile), la climatisation automatique, le Bluetooth avec Prise Jack, les rétroviseurs rabattables électriquement et dégivrant, les phares et essuis-vitres automatiques ou encore l’aide au stationnement arrière avec l’aide graphique dans l’écran) mais également les sièges en cuir rouge et les sièges chauffants.

« Je dois avouer que je suis très content de cette citadine »

A la conduite, je dois avouer que je suis très content de cette citadine ! Très confortable, maniable en ville et facile à garer, elle convient parfaitement à mes usages tout en se montrant particulièrement sobre avec 6 litres de consommation en moyenne sur un parcours mixte. Cela dit, la voiture n’est pas spécialement adaptée aux personnes de grandes tailles aux places arrière. Par ailleurs, le coffre de 285 Litres, malgré un seuil de chargement haut, me suffit largement.

Les seuls petits défauts sont des détails de finition comme un aérateur qui se désintègre, des plastiques mal agencés ou encore le système multimédia qui a des parasites liés à la chaleur (son remplacement est prévu mais par un système multimédia d’origine car je suis attaché à garder une configuration avec des pièces d’origines DS).

J’ai déjà fait 3000 kilomètres avec ma première voiture et j’en suis très content. Je suis bien certain d’avoir d’autres autos dans ma vie, mais je n’oublierai jamais le jour où, pour la première fois, j’ai roulé dans ma voiture, cette magnifique Citroën DS 3 1.6 e-HDI 92ch S&S So Chic. Et vous, quels souvenirs avez-vous de votre première auto ?

Retrouvez Ethan sur sa chaîne YouTube GT Miniature Auto dans laquelle il met en scène des essais et des présentations en utilisant des miniatures.