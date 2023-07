Route de nuit - Art Basel : BMW + IA

Une fois encore, BMW était partenaire du formidable événement Art Basel qui s’est déroulé du 15 au 18 juin 2023. Rendez-vous incontournable pour tous les amateurs d’art contemporain en Europe, Art Basel ne pouvait pas rester insensible aux possibilités infinies, opportunistes et effrayantes offertes par l’intelligence artificielle.

Au-delà de son rôle de mécène, BMW a participé activement à la grande foire helvétique de l’art contemporain en présentant « The Electric AI Canvas ». Comme son titre l’indique, cette œuvre fait appel à l’intelligence artificielle, avec tous les mystères et toutes les ambiguïtés que recouvre cette discipline qui apparaît désormais comme le complément inéluctable de l’intelligence naturelle.

La nouvelle BMW i5 sert de base à une installation qui projette les intentions cinq artistes : Esther Mahlangu, Kohei Nawa, Eric N. Mack, Koo Jiyoon and Bin Woo Hyuk. Ces plasticiens sont des nouveaux venus dans l’univers de BMW à l’exception de Esther Mahlangu, une artiste sud-africaine qui avait déjà été commissionnée par BMW pour réaliser le décor intérieur d’une 740i. Sur le projet de Bâle, on retrouve les motifs colorés et géométriques typiques de l’art Ndebele qui sont chers à Esther Mahlangu.

Les œuvres de ces cinq artistes contemporains servent de base à des extrapolations grandioses. L’intervention de l’intelligence artificielle a été opérée avec la collaboration technologique (et humaine !) de Nathan Shipley (Goodby, Silverstein & Partners) et Gary Yeh (ArtDrunk). Ces hommes et leur machine infernale disposaient d’un patrimoine composé de 50 000 images couvrant 900 ans d’histoire de l’art se référant à tous les mouvements, des plus classiques aux plus contemporains.

BMW trouve un sens à cette démarche pour accompagner le lancement de la nouvelle Série 5. À l’avant-garde de la technologie, la rencontre entre le monde virtuel et la réalité humaine sied à l’image que veut se donner la marque.

À côté des motorisations thermiques (essence, diesel et hybride), BMW met l’accent sur les motorisations électriques : i5 eDrive 40 (340 ch) et la M60 xDrive (601 ch).