Route de nuit - BMW : Jeff Koons signe une "Art Car" de route

Pour nombre d’observateurs, la M3 GT2 « Jeff Koons » (photo ci-contre) alignée aux 24 Heures du Mans 2010 est l’une des Art Cars les plus réussies.

Onze ans après cette éphémère aventure, qui s’était hélas soldée par un abandon au 53ème tour de course, le constructeur automobile et le plasticien américain annoncent une nouvelle collaboration.

Celle-ci ne concernera toutefois pas une voiture de compétition mais bien un modèle de route, en l’occurrence la M850i xDrive Gran Coupé.

L’auto définitive sera dévoilée en février 2022 à l’occasion de la foire Frieze de Los Angeles (évènement d’art contemporain), et BMW n'en montre pour le moment que quelques éléments épars.

On sait simplement qu’il faut compter quelques 285 heures pour appliquer la peinture sur chaque voiture, laquelle combine 11 couleurs différentes. L’habitacle multicolore comprendra notamment des sièges parés de bleu et rouge, les teintes historiques de BMW Motorsport.

Le tout délivrera un résultat « plein de joie et de passion », à en croire la déclaration d’Oliver Zipse, patron de BMW. « J'y pensais très intensément : quelle est l'essence de la Série 8 Gran Coupé ? Quelle est l'essence du pouvoir ? Comment créer quelque chose qui illustre toute l'énergie de la BMW Série 8 et qui soit également capable de toucher à l'élément humain ? », s’interroge de son côté l’artiste, dont on signale au passage que 19 œuvres issues de la collection Pinault sont visibles jusqu’au lundi 18 octobre au Mucem de Marseille.

La production de la « 8 X Jeff Koons » a déjà débuté au sein de l’usine de Dingolfing, en Bavière, au rythme de deux voitures par semaine, mais on en ignore encore les tarifs (sachant que la version « de base » est facturée 126 400 €).

Si ce genre de démarche vous intéresse, notez au passage qu’à l’occasion d’Art Paris, Alpine expose l’A110 x Felipe Pantone, superbe et unique variation de ce peintre argentin sur la base de la bouillonnnante berlinette, à découvrir sur le parvis du Grand Palais Ephémère jusqu’à dimanche.