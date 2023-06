Route de nuit - Bugatti Résidences : un petit pied-à-terre à Dubaï

La firme Bugatti vient d’annoncer le lancement d’un ambitieux programme architectural en coopération avec Binghatti, le principal promoteur immobilier des Émirats arabes unis installé depuis 2008.

Les « Bugatti Residences by Binghatti », érigées dans le quartier de Business Bay à Dubaï, seront les premières à porter le label du constructeur français. Comment le savoir-faire et le patrimoine de Bugatti pourront-ils influencer la réalisation de ces impressionnants bâtiments ? Tout simplement par le luxe et par l’audace dans le design. Selon les instigateurs du projet, la forme des résidences extrême « contrebalancera harmonieusement la vibrante énergie de la ville, offrant une retraite paisible en plein cœur de la métropole. »

On les croit sur parole. Les premières esquisses des 171 « Riviera Mansions » et des 11 « Sky Mansion Penthouses » donnent une idée de l’apparence et de l’agencement des résidences. La Côte d’Azur a été l’inspiratrice des architectes, notamment avec la création d’une plage inspirée de celles de la Riviera française.

Bugatti Automobiles n’hésite pas à évoquer Ettore Bugatti pour raccrocher sa propre histoire au projet de résidence : « le très méticuleux sens du détail d’Ettore Bugatti dépassait largement ses simples véhicules. Il façonna avec soin un style de vie Bugatti qui proposait des expériences inégalées au Château Saint Jean où il organisait des fêtes somptueuses et des dîners raffinés et où étaient conviés les pilotes et célébrités les plus en vogue de l’époque. » Dont acte.

Mohammad Binghatti, P.-D.G. de Binghatti, et Mate Rimac, P.-D.G. de Bugatti Rimac se sont retrouvés à Molsheim pour sceller leur partenariat avant de se retrouver le 24 mai à Dubaï pour la présentation officielle du programme.

N’oublions pas que depuis la firme Bugatti n’est plus cent pour cent française, en dépit de la situation de son site en Alsace. En juillet 2021, son statut a basculé dans une ère nouvelle avec la formation de l’entité Bugatti Rimac détenue par le groupe croate Rimac à hauteur de 55 %. Dans ce jeu capitalistique, Rimac possède 55 % de la marque Bugatti tandis que les 45 % restants sont détenus par Porsche…

Née dans une Alsace encore allemande en 1910, créée par un entrepreneur italien devenu français quelques mois seulement avant sa mort, Bugatti est rompu au cosmopolitisme.