Route de nuit - Dacia Spring, la mission impossible (livre)

Cette semaine, Caradisiac vous recommande chaudement la lecture qui vous plonge au cœur d’un projet qui représente l’un des plus gros défis de l’industrie automobile ces dernières années.

On entre en effet dans les secrets de la conception de la Dacia Spring, la citadine électrique low-cost, initialement conçue pour la Chine où elle connaîtra l’échec malgré un lancement prometteur, avant d’être réorientée vers l’Europe où elle est maintenant très appréciée.

Au fil des 272 pages de l’ouvrage, fruit du travail de deux chercheurs et d’un expert en mobilité*, ce dernier ayant été impliqué directement dans tout le processus, on découvre toutes les difficultés d’avancement d’un projet mêlant un groupe français (Renault), un groupe japonais (Nissan) et un groupe chinois (Dongfeng) dans la conception d’un produit dont la base technique avait été pensée pour l’Inde (Renault Kwid) !

Une complexité organisationnelle hors-normes, donc, avec un Carlos Ghosn qui aura joué un rôle d’arbitre entre les différents partenaires…jusqu’à son arrestation au Japon en 2018, après quoi les relations deviendront exécrables entre Renault et Nissan. Une difficulté supplémentaire, donc.

Le défi est technologique, industriel - comment concevoir une citadine électrique coûtant deux fois moins cher que la Zoé - et bien sûr humain.

C’est d’ailleurs l’une des forces de l’ouvrage que d’insister sur la façon dont les différentes parties prenantes du projet ont su s’accorder progressivement, avec une souplesse et une agilité rare dans une industrie aussi « lourde » que l’automobile.

L’auto verra le jour après bien des vicissitudes largement détaillées et commentées au fil des pages, prouvant le bien-fondé d’une stratégie orientée vers les besoins véritables d’une population d’automobilistes essentiellement composée de « commuters », c’est-à-dire les 15 millions d’européens qui ne parcourent guère plus de 30 km par jour.

Une chose est certaine : après avoir lu cet ouvrage, que nous recommandons à quiconque s'intéresse de près ou de loin à l'automobile (mais plus particulièrement aux futurs cadres du secteur, qui appréhenderont mieux toutes les facettes de la genèse d'un modèle), vous ne regarderez plus la Spring comme avant.

*Christophe Midler, Directeur de recherche au CNRS, Marc Alochet, Chercheur au centre de recherche en gestion à l’école Polytechnique, et Christophe de Charentenay, expert en mobilité décarbonée

L’odyssée du Spring, Histoire et leçons d’un projet impossible, par Christophe Midler, Marc Alochet, Christophe de Charentenay, 271 pages, éd. Dunod, 22 € (ou 14 € en version numérique)