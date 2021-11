L’automobile et la musique sont des mots qui vont très bien ensemble. De la Ford Mustang de Serge Gainsbourg à la Benz de NTM, en passant par la Mercedes-Benz de Janis Joplin ou les Little Deuce coupe et la 409 des Beach boys, la liste est loooongue de ces chansons inspirées par les voitures.

Dans un registre plus improbable, on peut aussi évoquer la Simca 1000 des Chevaliers du fiel et, surtout, la trop méconnue (!) Renault Fuego de Richard Lord (Un nom qui claque comme un flamenco / Nouveau produit des usines Renault / C'est merveilleux. On roule en stéréo !).

On pourrait aussi citer, pêle-mêle, le Drive my car des Beatles, le Highway to hell d’AC/DC, la Fast car de Tracy Chapman, ou bien encore le hot rod sur base Ford 1933 qui orne la pochette de l’album Eliminator de ZZ Top.

Plus récemment, Benjamin Biolay nous offrait un album intitulé Grand Prix, à travers lequel il faisait part de son amour pour l’automobile. Un sentiment notamment partagé par des chanteurs comme Christophe, Chris Rea, Jamiroquai, et bien sûr Johnny Hallyday.

Sur deux roues, on aura aussi une pensée pour L’homme à la moto d’Edith Piaf ainsi que l’incontournable Harley-Davidson chantée par Brigitte Bardot.

Ce panorama, forcément succinct (mais nous vous laissons le soin de compléter notre propos dans la section réservée aux commentaires), est aussi l’occasion d’évoquer le groupe américain de metal Pantera, dont il semble qu’il devait son nom au goût d’un de ses membres pour la De Tomaso du même nom, célèbre voiture de sport.

Un autre groupe a pris le nom d’un fameux modèle. Il s’agit de Ladaniva, un duo franco-arménien formé à Lille en 2019 et qui commence à sérieusement décoller, comme en attestent les près de 19 millions du clip Kef Chilini sur YouTube, ou sa programmation aux Transmusicales de Rennes le vendredi 3 décembre.

Route de nuit - Du rock et des caisses

Leur musique, une fusion de jazz, de rock et de chant traditionnel, combine des cuivres, cordes et instruments de tous horizons, et le tout se voit servi par la bien jolie voix de la chanteuse Jacqueline Baghdasaryan.

Seule petite déception, ni elle ni son compagnon ne semblent réellement fans du célèbre 4x4 russe, ainsi qu'elle l'a récemment déclaré dans Télérama : « Mon père et le sien en ont eu une plus jeunes…Mais en Arménie c’est un peu une voiture de kékés. » Allez, sans rancune.