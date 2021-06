Route de nuit : Benjamin Biolay emporte son Grand prix sur la route

Mais quel peu bien être rapport entre la vie d'un pilote de course et celle d'un chanteur ? Benjamin Biolay, l'auteur, compositeur et interprète de Grand Prix a voulu préciser les choses. "En tournée, nous, les musiciens, on est un peu comme des pilotes qui tournent en rond. On fait un grand voyage et on se retrouve au même endroit. Eux, sur un circuit, nous, dans une salle de spectacle qui ressemble à d'autres salles de spectacle." Et de consacrer un album entier au sport auto, en avouant une vraie passion pour la Formule 1. Paru à la sortie du premier confinement, il va dorénavant prendre la route, sa vraie place, pour une tournée à travers la France qui. s'achèvera en fin d'année.

Un hommage à Jules Bianchi

Consacré artiste de l'année aux Victoires de la musique 2021, Benjamin Biolay renoue ici avec une vieille tradition du rock et de la chanson : le concept album, soit des titres réunis évoquant un même thème. Parmi ses morceaux, Grand prix, éponyme de l'album dont les paroles ont été inspirées à l'auteur-compositeur-interprète par la mort du pilote niçois Jules Bianchi lors du grand prix à Suzuka au Japon en 2015. "J'ai raté ni ma mort ni ma vie, même si j'ai jamais fini mon dernier Grand Prix" chante Biolay.

Tout au long des 13 titres, la course auto en particulier et l'automobile en général, se fixent en surimpression sur les histoires d'amour, d'absence ou de mort explorées par le chanteur, dans Interlagos, Virtual safety car, Ma route ou La roue tourne.

On ne s'attendait pas à retrouver le comédien musicien chanteur sur le bord d'un circuit et l'on découvre avec Grand Prix, que ce grand prix du conservatoire de musique de Lyon en 1990 est un passionné d'autos, comme celui qu'il admirait, son aîné Christophe qui nous a quitté l'an passé. Un autre dandy, un peu maudit, comme il le chantait dans les Paradis perdus, et dont Benjamin Biolay a repris plusieurs titres.