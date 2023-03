Route de nuit - Michelle Yeoh : cinéma et automobile

Dans la nuit du 12 au 13 mars, à Los Angeles, l’Oscar de la meilleure actrice a été décerné à Michelle Yeoh pour son rôle dans Everything everywhere all at once. Le film réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert a d’ailleurs raflé sept récompenses, notamment pour le meilleur film et le meilleur réalisateur.

Née en Malaisie en 1962, Michelle Yeoh a une belle carrière derrière elle. Le grand public a découvert Miss Malaisie en 1997 quand elle incarnait la James Bond Girl dans Demain ne meurt jamais avec Pierce Brosnan.

En 2004, le destin la fit entrer dans l’univers du sport automobile quand elle rencontra Jean Todt avec qui elle allait se fiancer.

Jean Todt était alors au sommet de sa gloire. Depuis juillet 1993, il dirigeait la Gestion Sportive qui recouvre les activités sportives de Ferrari. Avec la connivence de son ami Michael Schumacher, il a été l’artisan de cinq titres de champion du monde des conducteurs (2000 à 2004) et de six coupes des constructeurs (1999 à 2004) auxquelles se sont encore ajoutées deux récompenses en 2007 et 2008.

La carrière de Jean Todt a été météorique. Passionne très tôt par le sport automobile, il a commencé sa carrière en 1966, comme coéquipier en rallye, et durant quinze ans, il a parcouru toutes les routes du monde à la place du passager. En 1981, il fut nommé à la tête de Peugeot Talbot Sport, une équipe qu’il a conduit vers deux titres en Championnat du Monde des Rallyes (1985 et 1986), quatre victoires au rallye Paris-Dakar (1987 à 1990) et un succès aux 24 Heures du Mans (1991).

Le 16 mars 2009, Jean Todt a quitté Maranello. Le 23 octobre suivant, il fut élu à la présidence de la Fédération Internationale de l’Automobile à une écrasante majorité. Aussitôt, il fixa la question de la sécurité routière comme priorité absolue pour l’action de la FIA. La réduction du nombre des accidents et de leur gravité constituait son objectif primordial.

Jean Todt s’est également investi auprès du professeur Gérard Saillant dans la création de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) en janvier 2005.

Dans tous ces engagements, Michelle Yeoh est aux côtés de Jean Todt pour défendre ses convictions et ses engagements. À Los Angeles, le Français n’était pas peu fier lors de la cérémonie des Oscars !