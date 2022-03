Route de nuit - Une résidence secondaire sur le toit de votre voiture

La « van life », c’est sympa mais beaucoup trop 2021 ! En 2022, on voyage de façon plus minimaliste encore et on passe à la car life, pratique qui consiste à élire domicile sur le toit de sa voiture.

Toujours à l’affût des bonnes tendances, l’enseigne Decathlon propose une tente de toit capable de vous accueillir dans des conditions de confort honorables, avec un couchage conçu pour deux adultes (couchage 240 x 140, pour une hauteur de chambre de 1,06 m) et un poids maximum supporté de 200 kilos.

Présentée sous la forme d’une housse de 45 kilos à arrimer à des barres de toit supportant une charge minimale de 75 kilos, cette tente est censée pouvoir être montée ou démontée en 5 minutes, et résister à des vents de 60km/h. Ce qui ne signifie pas que l’on peut circuler avec le dispositif une fois déployé, bien évidemment.

Facturée 1 190 € échelle fournie, cette résidence secondaire portative et mobile représente presque une affaire. Elle permet aussi de contourner les interdictions de stationnement de plus en plus nombreuses mises en place dans les villes de bord de mer, lassées de l'invasion estivale de camping cars et autres camionnettes aménagées.

Ceci posé, on s'imagine tout de même assez mal dormir plus de deux nuits d'affilée dans une installation pareille.