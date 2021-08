Renault dévoile un van électrique "hippie"

Le camping-car et le monde des caravanes a le vent en poupe ces dernières années, notamment avec ce que beaucoup appellent la "van life". Et ce d'autant plus en période de pandémie où le besoin de s'éloigner des autres et de la foule se fait ressentir. Profiter des espaces naturels sans les désagréments de la tente à déployer est donc un nouveau mode de vacances choisi par bon nombre d'Européens qui seront probablement intéressés pour aller au salon dédié à ces mobilités, à Düsseldorf, du 27 août au 5 septembre.

Un vrai salon qui a son importance et qui précède le salon de Munich début septembre. Renault va profiter de l'évènement pour y dévoiler ce show car baptisé "hippie caviar hotel". Rien que ça. Le constructeur annonce s'être inspiré de l'Estafette camping-car et de la mouvance hippie des années soixante.

Renault s'éloigne pourtant bien vite de l'esprit hippie puisque la marque française parle d'un "hôtel 5 étoiles nomade" : "Hippie Caviar Hotel propose une expérience « select » avec des services dignes d’un hôtel 5 étoiles : livraison d’un conteneur logistique (douche, sanitaires, borne de recharge électrique, etc.) à l’emplacement choisi par le client, prestations de conciergerie à commander en ligne avec livraison par drone sur le toit ou sur la banquette en position « contemplation ». Sans oublier des services annexes comme la mise à disposition de vélos. Tout a été pensé pour proposer un univers 5 étoiles du camping-car dans une période où la demande explose".

S'agissant d'un showcar, il ne sera évidemment pas commercialisé. Mais l'information à retenir est qu'il est basé sur le futur Trafic électrique, qui sera lancé l'année prochaine par Renault pour venir épauler le nouveau Kangoo Z.E. En outre, Renault proposera une offre de vans "VIP" avec services sur-mesure.