Route des vacances : nos conseils pour éviter les bouchons

Évitez le samedi… et le vendredi après-midi

Le samedi est très logiquement la journée la plus chargée chaque week-end sur la route des vacances, avec des ralentissements qui se forment dès le petit-déjeuner et durent jusqu'au dîner ! Certains prennent donc de l'avance et partent le vendredi.

Mais c'est une astuce désormais connue. Le vendredi, il faut donc décoller avant midi. Le matin, entre 9 et 12 heures, est plus calme, il permet ainsi de quitter facilement les grandes agglomérations. Partir le vendredi soir n'est pas une bonne idée, aux vacanciers s'ajoutent les travailleurs ! Au plus fort de l'été, les ralentissements vont jusqu'à la fin de soirée.

Le mieux reste de partir le dimanche, clairement la journée la plus calme. Et de nos jours, ce n'est plus sacrifier un jour de location, de nombreuses réservations pouvant se faire du dimanche au dimanche.

Et alors si vous partez en semaine, c'est royal !

> Le calendrier complet de Bison Futé pour l'été 2021

Partir tôt : gare à la somnolence Lors des week-ends de grands départs, vous êtes nombreux à décoller au cœur de la nuit. Cela permet de rouler quelques heures dans le calme (et au frais). Mais attention à votre état de fatigue. La somnolence est la première cause d'accidents mortels sur l'autoroute. Toutes les deux heures, une pause s'impose. Si vous vous sentez fatigué, une petite sieste vous fera grand bien. Et un petit café sera utile : une étude vient de montrer son efficacité !

Aidez-vous des applications de guidage

Quelques jours avant le départ, les prévisions de Bison Futé sont de bonnes indications. Le jour J, les applications de guidage communautaires seront de bonnes alliées. Bon, il est vrai que leur popularité peut pousser beaucoup de monde sur les chemins de traverse… qui seront donc aussi encombrés. On pense à Waze ou encore aux routes colorées en direct de Google Maps, indications plutôt fiables. La radio 107.7 dédiée à l'info-trafic donnera aussi des indications précises sur l'état de la circulation dans la région où vous êtes.

Pensez au télépéage (et à faire le plein la veille)

Si vous prenez l'autoroute, pensez au badge télépéage. C'est un gain de temps assuré, ce mode de paiement ayant des voies réservées avec moins de monde. Sur une majorité des barrières, il n'y a même plus d'arrêt à marquer, le badge bipant à 30 km/h, ce qui améliore la fluidité. Il existe des formules avec un badge facturé seulement les mois où il a été utilisé. Sans badge, visez au moins les files réservées aux cartes bancaires.

Pour gagner du temps sur la route des vacances, pensez à faire le plein avant le départ. Si vous avez l'autonomie suffisante, cela évitera de faire la queue à une station bondée.

Suivez nos itinéraires de délestage

Pour éviter les bouchons, on pense tous aux itinéraires de délestage. Vous n'avez pas envie de vous aventurer sur des départementales à 80 km/h ? Avant cette option, bucolique mais qui peut ne pas faire gagner de temps, il existe des axes rapides secondaires auquel on ne pense pas forcément. Voici ceux que l'on vous conseille depuis quelques années, de bons moyens d'éviter les axes les plus connus pour partir en vacances (les A6, A7, A9, A10…).