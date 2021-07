Somnolence au volant : prendre un café avant de conduire, est-ce vraiment efficace ?

Le café avant et pendant les longs trajets, c'est un rituel pour de nombreux conducteurs, qui pensent ainsi qu'ils seront plus éveillés et attentifs, alors que la somnolence est la première cause d'accidents mortels sur l'autoroute. Mais les effets de cette boisson sont-ils réels ?

C'est ce qu'a voulu savoir l'association Assurance Prévention, dans le cadre d'une étude sur plusieurs années dédiée à l'influence de l'alimentation sur la conduite, et qui avait notamment présenté l'année dernière le repas idéal avant de prendre la route.

Le test a été mené auprès de trois groupes de personnes, sur un simulateur de conduite reconstituant les conditions d'un parcours sur autoroute (de jour, de nuit, sur le sec ou le mouillé). Un capteur d'analyse des visages détectait les signes de distraction et somnolence. Un groupe a pris une boisson caféinée (160 mg de caféine), un a bu un double expresso (160 mg de caféine) et un troisième un expresso décaféiné.

Pour Assurance Prévention, les résultats sont sans appel : "le café et les autres boissons caféinées permettent de lutter contre la somnolence et la perte de vigilance liées à de longs trajets autoroutiers monotones". Mieux, avec le café, il n'y a quasiment pas eu de microsommeils lors des deux heures de conduite sur le simulateur, alors que le microsommeil est très dangereux. Sur l'autoroute, à 130 km/h, on parcourt 150 mètres pendant un microsommeil de 4 secondes.

Assurance Prévention souligne que, comme le taux de caféine étant le même dans le groupe "café" et dans le groupe "boisson caféinée", la caféine seule ne permet pas d’expliquer la différence significative en faveur du café. L'asso juge qu'il serait donc utile d'analyser plus précisément les molécules du café qui permettent d'améliorer les résultats. Mais le café compte plus de 1 000 molécules !