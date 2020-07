Vacances : voici le repas idéal avant de prendre la route

L'année dernière, l'association Assurance Prévention avait démontré les effets néfastes d'un repas trop copieux avant de prendre la route, qui entraînait notamment la somnolence. Cette année, l'association a souhaité montrer les bénéfices du meilleur repas à faire, celui qui favorisera la vigilance au volant.

Les tests ont été menés sur un simulateur de conduite, avec un parcours autoroutier. Des capteurs ont analysé les visages des participants, détectant les signes de distraction et de somnolence. Les sujets de l'étude ont fait des essais de freinage, dans quatre conditions différentes : à jeun sans conduite préalable, à jeun après 40 minutes de conduite, après un repas optimisé sans conduite préalable et après un repas optimisé et 40 minutes de conduite.

L'étude a été faite avec un repas dit optimisé. Celle de l'année dernière avait en effet montré qu'un repas classique en termes de calories pouvait aussi diminuer l'état de vigilance. Il a donc été conçu un repas spécifique avec trois grands principes : un index glycémique le plus bas possible pour éviter l’alternance coups de forme et coups de fatigue, des aliments qui ne nécessitent pas un gros effort digestif et des goûts qui peuvent éveiller (l’amertume et l’acidité).

Un groupe a fait le test avec un jeune séquentiel, l'autre l'a fait avec le repas optimisé. L'état de vigilance a été le même dans les deux groupes. Ceux qui ont mangé ont même amélioré leur temps de freinage. Le test montre surtout que l'on peut donc manger sans que cela ait une incidence, contrairement aux mauvais effets vus sur les tests l'année dernière. L’effet observé sur l’endormissement et le temps de réaction ne provient pas de la quantité en calories du repas mais de sa qualité.

Autre démonstration de la nouvelle étude : le repas optimisé a permis de conserver un bon état d'éveil. Il y a une inversion de la courbe de somnolence 30 minutes après le repas. En clair, après une demi-heure, les sujets retrouvent un meilleur état d'éveil. Or, dans les tests de l'année dernière, il s’agissait du moment où le sujet augmentait progressivement sa somnolence quel que soit le groupe (à jeun, normo-calorique ou hyper-calorique).

Mais alors, quel est ce repas miracle ? L'association a donné son "menu vigilance" :