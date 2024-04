Trop banale la méthode du cube allume-feu ? C'est en tout cas ce que laisse croire ce clip publié sur les réseaux sociaux par un amateur de BMW. Il utilise effectivement dans la vidéo qui suit son coupé Série 3 E36 d'une manière bien peu ordinaire. Pour découvrir cela, cliquez sur lecture.

La séquence débute avec une simple structure verticale montée comme une tour avec de nombreuses bûches. L'arrière d'une Bmw Série 3 E36 apparaît alors sur la droite de l'image sans raison. Les secondes suivantes permettent facilement de comprendre quel est l'objectif de sa présence : allumer un feu grâce au retour de flamme de son échappement modifié. La manœuvre est un succès : deux coups de gaz au point mort permettent de transformer le bois en véritable brasier. En outre, les premières flammes très impressionnantes montrent qu'un liquide inflammable se trouve sous les bûches pour optimiser la réaction.

Sa BMW E36 lui sert de briquet de luxe

Les spécialistes de la marque allemande reconnaîtront la présence d'un moteur essence six cylindres en ligne. La voiture visible sur les images ne sonne néanmoins pas comme la très sportive BMW M3 de l'époque. Lors de sa carrière, pour mémoire, la génération E36 six cylindres hors version M se déclinait en 320i, 323i, 325i et 328i. Des modèles qui délivraient au sol des puissances allant de 150 chevaux à 193 chevaux. La M3