Salon Caradisiac 2020 - Journal de la rédaction n°2 : les SUV ont-ils encore de beaux jours devant eux ?

C’est une mode le SUV et comme le fait remarqué M Marie, « Monospace pas très valorisant » …

Un break à talle égale d’un SUV aura autant voir plus de place de chargement. (surtout Volvo)

Concernant la sécurité … vision en hauteur? si tout le monde se trimbale avec un SUV la vue sera tout aussi bouchée qu’avec une berline

Autre incidence sur la sécurité, la surface frontale étant plus haute ce sont les piétons et cyclistes qui sont percutés par les SUV qui souffrent le plus, et avec les pare-buffles de beauf ….

Soucis d’image ? Grosse bagnole = gros porte-monnaie....

Et que l’on ne me parle pas de mal de dos, vous êtes assis plus haut ce qui engendre plus de tension dans le dos avec un centre de gravité plus haut c’est en roulant en virages que vos allez le sentir on ne refait pas les lois de la physique, ce n’est les 2 s d’accès à bord qui va vous soulagé

Ayant des soucis de dos depuis une ponction lombaire, dans ma Mx mon dos travaille moins que dans un SUV