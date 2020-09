Salon Caradisiac 2021 - Journal de la rédaction n°1 : la Covid va-t-elle modifier l'usage de l'automobile ?

Nous avions inauguré la formule à l'occasion du Mondial de l'Auto à Paris en 2018. Chaque jour, nos journalistes débattaient en direct de notre stand. Cette fois, c'est sous la voûte majestueuse du hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville dans le Cotentin, écrin qui abrite le salon Caradisiac, que la rédaction s'est réunie autour de la table pour échanger sur différents sujets d'actualité. Première thématique abordée : la Covid va-t-elle modifier l'usage de l'automobile ?

dailymotion

L'auto de nouveau et durablement plébiscitée ?

Avant l'épidémie, en effet, de nombreuses voix, pas uniquement écologistes, s'élevaient contre l'auto. Trop présente en ville, polluante, inadaptée aux nouvelles mobilités, on l'accusait de mille maux. Mais l'épidémie a semble-t-il changé la donne. Les transports en commun, l'autopartage sont devenus moins sécurisants et tout à coup, c'est l'auto qui est plébiscitée car elle nous permet de nous déplacer à l’abri des autres et à son bord, on limite les risques de contamination. Cet effet est-il durable ? Les journalistes de Caradisiac vous donnent leurs avis et attendent le vôtre ?