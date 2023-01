Salon de Bruxelles 2023 - Renault Mégane E-Tech: charmeuse, mais onéreuse

La Renault Mégane E-Tech connaît un très bon début de carrière, avec en France 15 580 unités écoulées qui la placent juste derrière la Tesla Model 3 (17 005 ex.). On peut donc imaginer qu’elle connaîtra une belle année 2023, tant du côté des particuliers que des flottes d’entreprises qui s’électrifient progressivement.

Pour convaincre, l’auto mise en premier lieu sur un style aguicheur, avec une ceinture de caisse assez haute et de grandes roues de 20 pouces qui lui donnent un profil presque sportif, tandis que de subtils jeux de détails (phares effilés, poignées de portes escamotables, etc.) lui confèrent un cachet assez haut de gamme.

Une réussite qui se poursuit dans l’habitacle, où le design ultra-moderne de la planche de bord se voit servi par des matériaux choisis et une finition de très bon niveau.

Reste à déterminer quelle version choisir dans une offre qui compte deux niveaux de puissance, mais trois niveaux de charge. Et c’est là que les choses se corsent…ou pas, d’ailleurs !

L’entrée de gamme est assurée par la version EV40 Boost charge, dont le moteur développe 130 ch et l’autonomie s’établit, selon Renault, aux alentours de 294 km. Facturée 39 000 € hors bonus de 5 000 €, l’auto est dotée d’un chargeur AC (courant alternatif) 22 kW, qui lui permet de retrouver jusqu’à 50 km en 30 mn. Les choses se corsent sur long trajet avec un chargeur 85 kW qui ne permet de récupérer que 150 km en 35 mn. Lors de son essai de l’auto, le confrère Manuel Cailliot avait parfaitement résumé les choses dans son titre : « Interdite de voyage ? »

Dès lors, le client pourrait être tenté de payer 3 000 € de plus pour passer à la version EV60 « Super charge », animée par un moteur 220 ch qui assure des accélérations de sportive (7,4 s de 0 à 100 km/h) et se dote d’un chargeur DC (courant continu) 130 kW, avec lequel l’auto regagne jusqu’à 300 km en 30 minutes. Seulement voilà, cette version doit aussi se contenter d’un chargeur AC de 7 kW seulement, soit au mieux 50 km en une heure. Elle fait donc moins bien sur ce point que la version de base, on croit rêver !

Ce qui nous amène à la version haut de gamme, dite Optimum charge, avec moteur 220 ch, chargeurs AC 22 kW et DC 130 kW, et facturée 44 000 €. Malgré ce surcoût de 5 000 €, c’est la version à privilégier, tant en termes d’agrément d’utilisation au quotidien que de facilité de revente à terme. Oui, c'est aussi horriblement cher pour une berline compacte.