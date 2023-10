Salon de Genève au Qatar 2023 : Mini Countryman JCW, le dernier thermique

Le salon de Genève au Qatar suivi par Caradisiac bat son plein jusqu'au 14 octobre. Au registre des modèles survitaminés, Mini montre sur son stand la nouvelle génération du SUV citadin Countryman en déclinaison John Cooper Works. Une descendance qui ne donnera pas forcément envie aux propriétaires du modèle sortant.

À l'extérieur, le Mini Countryman John Cooper Works se démarque de la déclinaison standard par des attributs visuels spécifiques. Des emblèmes JCW, un bouclier généreusement ouvert, une poupe avec quatre sorties d'échappement, un toit rouge et des rétroviseurs de la même teinte complètent l'ensemble. À bord même ambiance : les dossiers des sièges adoptent des drapeaux à damier brodés tandis que les contre-portes s'habillent d'un tissu exclusif.

La partie la plus discutable concerne la mécanique de ce Mini Countryman John Cooper Works. Déjà, il ne peut recevoir de moteur 100% électrique comme la Cooper fraîchement intronisée. Cela s'explique par sa plateforme semblable à celle du BMW X1. Il faudra attendre la génération suivante pour ce type d'énergie. Sous le capot donc, un bloc essence 2.0l turbocompressé de 300 chevaux pour 400 Nm de couple greffé à une boîte double embrayage sept rapports. Le tableau des performances indique pour sa part un 0 à 100 km/h en 5,4 secondes.

Des performances en retrait

Rien de spécial ? Les fanas remarqueront effectivement que les chiffres sont en retrait par rapport à l'ancien Countryman. Le modèle précédent revendiquait il est vrai six chevaux et cinquante Nm de couple maximal en plus. Des valeurs en baisse à cause sans doute de l'adoption d'une nouvelle transmission offrant plus d'agrément au détriment d'une résistance en retrait. Les tarifs français du Mini Countryman John Cooper Works affiché en Allemagne 56 500 euros débouleront le 18 octobre prochain. En attendant, rendez-vous au Qatar via notre article complet et sa vidéo montrant tous les modèles les plus intéressants du show du Moyen-Orient.