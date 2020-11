Salon de l'auto Caradisiac 2020 - Clap et clips de fin ! (vidéo)

C'était un pari un peu fou né pendant le premier confinement : organiser un salon au moment même où l'on apprenait que le Mondial de Paris n'aurait pas lieu en 2020. Nous étions en avril : les concessions étaient fermées, les usines à l'arrêt, nos voitures immobilisées dans leurs garages ou sur les trottoirs. Comme tous les secteurs d'activité, l'univers de l'automobile était en sommeil.

Du 1er au dernier jour, retour en images sur le déroulement du 1er salon de l'auro Caradisiac

dailymotion

Pourtant, comme toujours, les constructeurs avaient dans leur besace de nouveaux modèles qu'ils avaient programmé de commercialiser au printemps, à l'été 2020, des concept-cars qu'ils s'apprêtaient à dévoiler à Paris pendant un Mondial de l'auto qui promettait de se réinventer complètement. Des modèles que vous n'auriez pas vus par la force des choses.

C'est justement pour pouvoir vous montrer ces nouveautés que nous avons eu l'idée d'organiser notre propre salon, mais aussi pour continuer de faire vivre notre, votre passion pour l'automobile. Et cela sans renier nos fondamentaux bien sûr. Caradisiac est un site grand public qui poursuit trois objectifs : vous aider à choisir votre nouvelle voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion, vous informer sur l'actualité automobile et vous distraire.

Une aventure stimulante rendue possible grâce à nos partenaires

Nous savions bien qu'organiser un salon est un métier bien différent de celui des journalistes. Ce n'était donc pas gagné d'avance, mais s'il existe un dieu des scribouillards, il était avec nous. Il nous fallait un lieu original ? Nous avons déniché un espace unique au monde, le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville dans la Manche, et la région du Cotentin a été à nos côtés tout au long de l'aventure. Nous n'avions jamais organisé la livraison de 120 véhicules en plein cœur de la campagne normande ? Le groupe Prévost a été d'un soutien sans faille.

Les conditions étaient donc réunies pour que nos journalistes puissent entrer en scène. Au total : plus de 250 articles et vidéos ont été publiés pendant le salon. Vous avez pu ainsi découvrir les dernières nouveautés, mais aussi des guides des stands, des guides d'achat, des comparatifs etc. ; et bien sûr, car Caradisiac a fêté son 20e anniversaire à l'occasion de ce salon, des vidéos qui ont retracé les principales étapes de notre petite histoire. Petit bonus, nous vous présentons ci-dessous la dernière de la liste consacrée à l'évolution de nos essais.... plutôt à celle de nos essayeurs. Elle amusera les plus anciens de nos lecteurs...

Caradisiac a 20 ans : retour sur nos premiers essais vidéos