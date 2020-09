Salon de l'auto Caradisiac. Le stand Honda : hybride et électrique

Sur le marché français, Honda est une toute petite marque, qui vend à peine plus de 8 000 voitures par an, quand Renault en écoule plus de 400 000. De fait, l'animation de la gamme du constructeur japonais est plutôt faible, mais dernièrement, deux nouveautés sont arrivées. D'abord la dernière génération de Jazz, assez attendue, puisqu'elle est à nouveau disponible en hybride. Mais surtout, Honda commercialise enfin son premier véhicule 100 % électrique. Il s'agit de la "E", qui cible un public aisé avec une voiture chère, mais tellement mignonne... Enfin le CR-V, le plus vendu des SUV dans le monde, est lui aussi présent.

Le stand Honda en direct du salon de l'auto Caradisiac 2020

dailymotion

La Jazz : retour de l'hybride

En bref Commercialisée en juin 2020 Citadine polyvalente hybride 98 ch cumulés À partir de 21 990 €

La précédente génération de Jazz n'y avait pas eu droit, du moins en France. À quoi ? A un moteur hybride. Pourtant, la génération d'encore avant, elle, pouvait s'en voir équipée. Bizarrerie aujourd'hui oubliée puisque la toute dernière Jazz, code "GR" revient à l'hybridation, et n'est même disponible aujourd'hui QUE avec ce type de motorisation.

Et techniquement, elle adopte une solution originale, avec un moteur thermique 4 cylindres de 87 ch qui n'est là la plupart du temps que pour servir de générateur et de prolongateur d'autonomie pour le moteur électrique de 109 ch. Ce n'est qu'en dehors des zones urbaines et lors des fortes sollicitations qu'il vient aider le moteur électrique via un embrayage. Le strict inverse de l'hybride "traditionnel" type Toyota, où c'est le moteur électrique qui vient seconder le thermique.

Le résultat est convaincant, à la fois en termes de performances (0 à 100 en 9,4 s.) et en termes de consommation, puisque notre spécialiste Pierre Desjardins a réussi à obtenir une moyenne en condition réelle de 3,8 litres, et 2,5 litres en pratiquant l'éco-conduite ! Et le comportement routier est plaisant car très dynamique, au prix d'un amortissement très (trop) ferme cependant.

Par ailleurs, la Jazz est toujours une voiture hyper pratique, avec son look de minispace. Son habitabilité est confortable, son volume de coffre de 304 litres dans la moyenne. Elle propose toujours les "magic seats", qui permettent de relever la banquette arrière pour loger des objets hauts, et le volume banquette rabattue est de plus de 1 200 litres. Pas mal.

Esthétiquement, elle plaira ou pas mais elle se démarque de la concurrence c'est certain. Ses inspirations semblent quelque peu diverses. Une bonne proposition en tout cas que cette dernière Jazz.

La "E" : chic et chère

En bref Commercialisée en juin 2020 Citadine polyvalente 100 % électrique 136 ou 154 ch À partir de 35 060 €

Cette auto est la première 100 % électrique de Honda, constructeur qui arrive très tard sur ce marché. Avec une proposition, disons légèrement décalée.

En effet, la "E" est dans le plus pur style néo-rétro, en s'inspirant de l'esthétique de la toute première génération de Civic. Elle a de fait une bouille parfaitement craquante, avec ses feux ronds, ses surfaces planes, et son gabarit réduit.

Son habitacle est par contre très moderne. La planche de bord est constituée d'une enfilade de pas moins de cinq écrans, dont deux servent à la rétrovision, assurée par des caméras. C'est la seule auto du marché avec l'Audi E-Tron à utiliser aujourd'hui cette technologie.

Sous son capot, un moteur électrique développant au choix 136 ou 154 ch en version "Advanced". Il est alimenté par une batterie de 35,5 kWh, qui lui offre une autonomie de 210 km WLTP (en jantes 17 pouces, 222 km en jantes 16 pouces). Ce qui est peu, très peu aujourd'hui. et cela pourrait lui jouer des tours commercialement.

Car la puce japonaise n'est en plus pas donnée. À partir de 35 060 € en version 136 ch, et 38 060 € en version 154 ch. C'est cher, même si c'est batterie incluse, et que l'équipement est particulièrement complet. Au moins est-elle très agréable à conduire, c'est la moindre des choses que l'on attendait d'un modèle Honda.

En bref Commercialisé en mars 2018 SUV familial hybride De 173 ch à 193 ch De 30 760 € à 50 370 €

Le Honda CR-V est discret en France, depuis la première génération, sortie en 1996. Pourtant, au niveau mondial, il truste les premières places du marché des SUV. Et aux USA, c'est un carton commercial.

Fin 2016, la cinquième génération était présentée au Japon, mais elle n'arriva en France qu'en mars 2018. Elle abandonne au passage les moteurs diesels, pour ne plus proposer qu'un moteur essence turbocompressé et un moteur hybride. Il devient de fait un redoutable concurrent du Toyota Rav-4, disponible en version full hybride, tout comme lui.

Le fonctionnement du bloc moteur est assez spécifique, le moteur thermique n'étant pas toujours relié aux roues. Il ne sert parfois que de générateur pour les batteries du moteur électrique, avant de prendre le relais pour mouvoir la voiture à haute vitesse ou lorsque beaucoup de puissance est demandée. Un système comparable à feues les Chevrolet Volt ou Opel Ampera.

Par ailleurs, le nouveau CR-V, disponible aussi en 7 places quand c'est le moteur 100 % thermique 1.5 i-VTEC qui est sous le capot (5 places seulement pour l'hybride), garde les qualités qui ont fait de lui un succès, à savoir des aspects pratiques bien pensés, un très bon confort de roulement (au détriment du plaisir de conduite), et une bonne qualité de finition et de filtration.

Disponible à partir de 30 760 € en version 2 roues motrices thermique 173 ch, il culmine à 50 370 € en haut de gamme hybride 4 roues motrices.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !