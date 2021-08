Salon de Munich 2021 - Volkswagen annonce l'ID.5 GTX

La famille ID va s'agrandir à la rentrée. Après les 3 et 4 (ainsi que la 6 en Chine), voici la numéro 5. Ce n'est toutefois pas un modèle 100 % inédit : l'ID.5 est la déclinaison coupé de l'ID.4, le SUV électrique familial arrivé dans les concessions en début d'année.

Et comme l'ID.4, l'ID.5 aura une gamme coiffée par une variante sportive GTX. Le modèle sera présenté au Salon de Munich "sous la forme d'un concept-car camouflé proche du modèle de série". La GTX est dotée de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, ce qui donne quatre roues motrices. La puissance est de 220 kW, soit 299 ch.

On retrouvera la plus grosse batterie du véhicule, avec une capacité nette de 77 kWh. Volkswagen annonce déjà une autonomie en cycle mixte de 497 km, contre 480 km pour la version classique. Une amélioration qui s'explique par la silhouette plus aéro de cette version coupé.

Celle-ci se distingue en effet par un pavillon qui plonge rapidement et une lunette très inclinée. Au niveau de sa cassure, la malle intègre un petit aileron. L'ID.5 reprend ainsi la silhouette du concept annonciateur ID. Crozz. À l'avant de cette version GTX, la bande lumineuse de la calandre sera complétée par des éléments lumineux en nid d'abeilles, un lien esthétique avec la famille GTI.

La date de commercialisation n'a pas été précisée.