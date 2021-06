Salon Remoove : un événement dédié aux électriques à La Ferté-Gaucher

Vous connaissez le circuit de la Ferté-Gaucher (77) pour les essais de sportives menés tambour battant avec notre pilote-essayeur Soheil Ayari. Mais l'endroit va accueillir un événement plus éco-friendly ! Il s'agit du salon Remoove, dédié aux véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Il sera ouvert aux professionnels le vendredi 25 juin et au grand public le samedi 26 juin. Les organisateurs annoncent la présence de plus de 50 exposants, dont une trentaine de marques automobiles. Les grands noms de l'industrie seront là pour montrer leurs nouveautés : Audi, BMW, Citroën, Dacia, Ford, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen… Ce sera aussi l'occasion de découvrir de nouveaux acteurs du marché de l'auto branchée, comme MG. Avantage du lieu : il sera possible de faire des essais sur la piste.

Il sera également question de motos, scooters et utilitaires électrifiés, et du rétrofit, la conversion des modèles thermiques en 100 % électrique. Il y aura un village dédié aux nouveaux véhicules individuels électriques, comme les vélos et trottinettes, et un dédié aux produits et services de la mobilité électrique (bornes de recharge, accessoires…). La compétition sera aussi mise à l'honneur, avec par exemple la présence de la Beltoise BT01, une GT électrique, que nous avons essayée. Des baptêmes de piste seront proposés, avec des Porsche Taycan. Des conférences et ateliers permettront d'en savoir plus sur la voiture électrique.

Bonne nouvelle : l'entrée et le parking sont gratuits. Il faut juste s'inscrire au préalable sur le site du Salon Remoove.