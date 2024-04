La découverte de l’Alpine A290, première voiture de série électrique de la marque, est prévue pour le jeudi 13 juin au Mans. En attendant, Alpine poursuit les essais de développement de sa future A110 RS (un nom qui n’a rien d’officiel) sur le Nürburgring. Cette version sportive devrait elle aussi être présentée dans le cadre des 24 Heures du Mans, mais pour l’instant l’équipe présente sur le Nürburgring teste de nouveaux déflecteurs placés derrière les roues arrière.

En ce qui concerne l’aérodynamique de ce modèle, elle est particulièrement soignée avec une lame modifiée à l’avant, des déflecteurs placés de chaque côté du bouclier avant, un grand diffuseur à l’extrémité du fond plat et désormais des déflecteurs latéraux à l’arrière. Ce modèle avec au volant Estaban Ocon, le pilote du team Alpine de Formule 1, a réussi à boucler le tour de la Nordschleife en octobre dernier en 7 minutes et 18,77 secondes. On ne sait pas si Esteban se prêtera à une nouvelle chasse au record prochainement, la Porsche Cayman GT4 RS avec 7 minutes 9,3 secondes étant détentrice du record des voitures « homologuée route » de la même catégorie que l’Alpine.

Il reste encore de nombreux secrets à découvrir sur cette Alpine A110 RS, à commencer par la puissance de sa motorisation. L’Alpine A110 R développe déjà 300 ch et 340 Nm de couple, cette « RS » pourrait placer la barre plus haut et afficher 350 ch avec davantage de couple ! Elle serait alors capable de battre le temps de 3,9 secondes de l’A110 R pour passer de 0 à 100 km/h. Les secrets de cette nouvelle version d’A110 seront dévoilés en juin, un peu de patience avant de tout connaître sur elle.