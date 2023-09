Scoop – Audi A6 Avant e-tron : la version sportive est de sortie

Deux concept-cars ont annoncé la nouvelle famille A6 e-tron (désormais les modèles électriques afficheront des chiffres pairs, les modèles thermiques des chiffres impairs). Les deux études de style annoncent les nouveaux véhicules familiaux sur batteries de la marque aux anneaux. Présenté en 2022, le concept-car de l’Audi A6 Avant e-tron devient aujourd’hui prototype, un prototype fortement camouflé afin de masquer le plus possible son style.

Sous d'épais camouflages on découvre un modèle de présérie très inspiré en ce qui concerne ses lignes de celles du concept-car de 2022. On découvre également que ce modèle est pourvu de beaux étriers de freins rouges, ce qui veut dire qu’il s’agit de la version sportive de ce modèle qui pourrait se nommer S6 Avant e-tron ou RS6 Avant e-tron. Celle-ci à l’instar du concept-car devrait disposer de deux électromoteurs (un sur chaque essieu) d’une puissance cumulée conséquente, le concept-car affichant 575 ch et 800 Nm de couple, on peut imaginer que le RS6 Avant e-tron de série atteigne ou dépasse ce niveau de puissance.

Utilisant la nouvelle plateforme PPE (pour Premium Platform Electric) conçue en partenariat avec Porsche, cette Audi A6 Avant e-tron disposera d’une batterie de 100 kWh qui devrait lui permettre d'atteindre les 700 km d’autonomie. Une version moins performante avec batterie de 83 kWh devrait également voir le jour. Cette plateforme PPE est dotée d’une technologie 800 V et dispose d’une capacité de charge de 270 kW, ce qui lui autorisera des temps de recharge assez courts, on parle de recharge de la batterie de 5 à 80 % en moins de 25 minutes.