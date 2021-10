Scoop - Audi prépare l'inédit Q6 électrique

Si Audi va lancer des nouveautés thermiques jusqu'en 2026, la plupart de ses lancements à venir seront des véhicules électriques. Pour 2022, en plus de l'A6 e-tron, la firme aux anneaux prépare l'inédit Q6 e-tron, dont un prototype vient d'être surpris par notre chasseur de scoops.

Comme son nom l'indique, le Q6 est un SUV qui viendra se placer en matière de gabarit entre les Q5 et Q7. Il risque de fortement gêner l'e-tron, premier modèle électrique de la marque et autre SUV, dévoilé fin 2018. Le Q6 aura un gros avantage technique : une plate-forme pensée pour la motorisation électrique.

Il s'agit de la base PPE (Premium Platform Electric), un système modulaire développé sous la direction d'Audi en collaboration avec Porsche. Ce dernier concocte actuellement sur la PPE un Macan électrique, attendu sur les routes d'ici 2023.

Si la plate-forme est pensée pour l'électrique, Audi n'a pas fait le choix d'un véhicule à la silhouette disruptive, comme c'est le cas des Mercedes EQE et EQS. Avec le camouflage, on a sous les yeux un SUV à l'apparence conventionnelle. Le Q6 sera ainsi dans la veine des dernières réalisations de la marque. On note quand même des optiques plus fines, placées au-dessus du niveau de la calandre. Cet élément a été vu sur le concept de l'A6 e-tron. L'arrière semble proche de celui du Q4.

La berline a été promise avec une autonomie de plus de 700 km, il devrait donc en être de même pour ce SUV. Audi a par ailleurs évoqué une recharge avec une puissance maximale de 270 kW, qui permet de retrouver 300 km d'autonomie en 10 minutes !