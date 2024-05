Scoop - Audi RS5 Avant : nouvelles photos

Il y aura des chiffres impairs pour tous les modèles thermiques Audi de nouvelle génération et c’est pourquoi, la nouvelle Audi A4 se nommera prochainement Audi A5 et les versions sportives feront de même comme la future Audi RS5 Avant, qui poursuit toujours ses essais de mise au point sur route ouverte.

Les derniers prototypes de ce break sportif viennent d’être photographiés et parce qu’ils sont un peu moins camouflés, ils font apparaître plus de détails sur le nouveau style. Ainsi on peut voir les grandes prises d’air qui orneront le bouclier avant, on distingue également un peu mieux la nouvelle signature lumineuse du modèle.

Ce qui va changer, en plus du style et de l’appellation, c’est la motorisation qui se trouve sous le capot. Celle-ci sera hybride rechargeable, une première pour la RS qui conserve un V6 mais celui-ci sera associé à un moteur électrique, ce qui devrait permettre à la puissance de faire un bond en avant, on parle d’une centaine de chevaux supplémentaires. Ce ne sera pas de trop pour lutter contre la Mercedes C 63 AMG Performance de 680 ch. Par rapport à cette dernière qui se dote d’un quatre cylindres à la place du V8 de la précédente génération, l’Audi reste fidèle au V6 et au son démoniaque qui sort des échappements lorsque la motorisation monte dans les tours.