Scoop - BMW XM : un hybride qui pousse fort

En présentant le Concept XM en 2021 à Miami Beach, BMW avait indiqué que ce prototype préfigurait un modèle de série et que l’on retrouverait une mécanique hybride plug-in très puissante, sous son capot (celle du concept-car affichait 750 ch et 1 000 Nm de couple). Après cette présentation et très rapidement, les prototypes du XM se sont mis à circuler sur les pistes d'essais afin de finaliser le développement de ce modèle qui est l’œuvre de Motorsport (BMW M GmbH), la division sportive de BMW qui fête cette année son cinquantième anniversaire.

Depuis la découverte du concept-car, BMW a donné d’autres informations sur ce futur fer de lance de la gamme SUV de l’Hélice. Si la motorisation est puissante, elle ne fait plus que… 650 ch et 800 Nm de couple. Elle sera dotée d’un V8 récemment développé et d’un moteur électrique. Pour BMW et sa division Motorsport, c’est clairement le Lamborghini Urus qui est visé. Pour le moment BMW ne précise pas si une version plus puissante, de 750 ch comme celle du concept-car, sera disponible ultérieurement.

Le futur BMW XM aura droit à une transmission quatre roues motrices pour permettre de passer toute la puissance. Il s’agira d’un système spécifique pour les modèles hybrides avec un blocage de différentiel à commande électronique sur l’essieu arrière. Le BMW XM sera capable de rouler en électrique sur 80 km (cycle WLTP). Afin de doter son modèle d’un maximum de confort, le BMW XM adoptera la suspension Adaptive M Professional avec un inédit système électromécanique de stabilisation du roulis. Ainsi la fonction Active Roll Comfort, lorsqu’elle sera programmée réduira le roulis dans les virages et sur les chaussées dégradées. Cela devrait fonctionner même avec des jantes de grandes tailles comme celles de 23 pouces qui seront disponibles en option. La direction ActiveDrive à 4 roues directrices arrive pour la première fois sur un modèle développé par BMW M, elle favorisera l'agilité et la précision dans les virages.

Avec ce modèle la division Motorsport s’émancipe un peu de la marque BMW en proposant après la BMW M1 de 1978, une deuxième voiture sportive qui, signe des temps, est un SUV. La découverte du modèle de série devrait avoir lieu avant la fin de l’année dans le cadre des célébrations du cinquantième anniversaire de Motorsport. Puis c’est en décembre de cette année que les premiers modèles sortiront de l’usine située à Spartanburg à Greer en Caroline du Sud (USA) qui produit déjà pour BMW les X3, X5, X7…