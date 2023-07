Scoop-DS 3 E-tense : une version performance ?

C’est un drôle de prototype que nos chasseurs de scoop ont photographié. Une version DS 3 E-Tense avec la face avant non restylée, mais avec suffisamment de modifications pour prouver l’existence d’une version affûtée.

Les principales modifications opérées sur ce prototype concernent la calandre, mais aussi des voies élargies par rapport au modèle commercialisé et aussi de grands étriers de freins pour ralentir la bête. Pour le moment c’est le silence qui prévaut du côté de chez DS Automobiles. Impossible de savoir quelle est la puissance de l’électromoteur qui équipe cette auto.

La DS 3 E-Tense a été récemment restylée et s’est équipée à l’occasion d’un nouvel électromoteur plus puissant de 156 ch (136 ch auparavant). En même temps, l’autonomie, grâce à une batterie d’une capacité un peu plus importante, grimpe à 402 km selon la norme WLTP. Quelle pourrait être la puissance de cette E-Tense « spéciale » ? Il est impossible de le savoir actuellement. Ce que l’on sait en revanche, c’est que la DS 3 « thermique » devrait recevoir dans quelques mois le nouveau moteur 1.2 PureTech de 136 ch à hybridation légère 48V.