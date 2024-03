Scoop - Hyundai Ioniq 7 et Kia EV6 : cousins par alliance

Le Hyundai Motor Group est un conglomérat d’entreprises qui regroupe entre autres, Hyundai Motor et Kia Motors. Les autos de ces deux marques coréennes partageant de nombreux éléments techniques, il est donc tout à fait normal qu’elles effectuent leurs essais ensemble. C’est ce qui arrive en ce moment même du côté du cercle polaire arctique ou le SUV Hyundai Ioniq 7, nouveau fleuron de la marque Hyundai et le crossover Kia EV6 restylé ont été repérés.

Stationnés dans une station de recharge Ionity les deux véhicules coréens ont été une cible facile pour les chasseurs de scoop. Couvert d’une épaisse bâche de protection, le Hyundai Ioniq 7 ne dévoile que l’architecture intérieure originale de ses projecteurs et de ses feux de jour. Tandis que pour le crossover Kia EV6, c'est la version restylée qui est couverte de pied en cap et se trouve accompagnée par un modèle actuel. Il est particulièrement difficile de savoir ce qui change entre les deux modèles, le prototype du Kia EV6 restylé étant trop camouflé pour distinguer quoi que ce soit. Cela d’autant plus que le restylage devrait être léger et n’apportera que d’infimes changements au style du modèle coréen.

La période d’essais hivernaux devrait se poursuivre encore un moment. Pour le Hyundai Ioniq 7 qui a déjà été dévoilé sous la forme d’un concept-car à Los Angeles en 2021, on sait déjà que ce grand SUV électrique dispose de sept places et qu’il sera très proche du Kia EV9 en ce qui concerne la technique. Il a d’abord été pensé pour le marché nord-américain, mais sera aussi commercialisé chez nous. La version définitive de ce modèle devrait être dévoilée au Salon de Busan en Corée du Sud en juin 2024. Véhicule imposant, le Hyundai Ioniq 7 viendra sur le marché en face du Kia EV9 et il se murmure que Hyundai pourrait changer l’appellation de son modèle pour le renommer Hyundai Ioniq 9. On en saura plus en juin prochain.