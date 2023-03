Scoop – Kia Sorento : restylage profond pour le SUV

Véritable SUV familial, le Kia Sorento peut accueillir dans son habitacle jusqu’à sept personnes. Cette possibilité de transport ne sera pas modifiée avec le prochain restylage qui arrivera l’an prochain. À cette occasion, le Kia Sorento devrait modifier profondément son style pour paraître plus moderne et plus désirable.

Ce sont les nouveaux Kia Sportage, Kia Niro et surtout le tout nouveau SUV électrique Kia EV9 qui vont servir d’inspiration pour modifier le Kia Sorento. Derrière l’imposant camouflage de ces prototypes qui sillonnent les routes enneigées de Scandinavie, se cachent à l’avant des optiques verticales qui remplaceront les éléments horizontaux du modèle actuel.

Avec des optiques modifiées, mais aussi une calandre et un bouclier qui devraient être modifiés, l'apparence du Kia Sorento va s’en retrouver transformé. À l’arrière, les modifications seront moins importantes, il pourrait y avoir un bandeau lumineux entre les feux, formant comme une ligne rouge au-dessus et en surplomb de la plaque d’immatriculation. Pas de changement en revanche pour les motorisations, le Kia Sorento restylé disposera toujours des motorisations électrifiées telles que l’hybride (HEV) de 230 ch et l’hybride rechargeable (PHEV) de 265 ch.