Scoop – Lamborghini Huracan : la remplaçante arrive

Après la Lamborghini Revuelto à moteur V12 hybride qui remplace l’Aventador, voici que s’approche la remplaçante de la Lamborghini Huracan. Comme l’a annoncé, Stefan Winkelmann patron de la marque de Sant’Agata, la nouvelle Huracan (qui devrait changer de nom) aura droit elle aussi à une motorisation hybride.

Plus petite que la Revuelto, la future remplaçante de l’Huracan affiche un design différent de celui de sa grande sœur. Sous son capot on trouvera une motorisation hybride rechargeable. Quel nombre de cylindres disposera cette auto, c’est encore un secret, il sera compris cependant entre six et douze cylindres. On parle d’ores et déjà d’un nouveau V8 biturbo associé à plusieurs moteurs électriques.

Le prototype rencontré sur route ouverte dispose déjà des projecteurs et des feux arrière du modèle de production (même si ceux-ci sont encore bien camouflés). Et si l’échappement à une forme différente de celui de la Revuelto, il a plus ou moins la même position que sur la remplaçante de l’Aventador.