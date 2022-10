Scoop – Mercedes-AMG E 53 : place à la génération "W214-AMG"

C’est sur la route qui mène au circuit Nürburgring que la future version AMG 53 de la prochaine Mercedes Classe E se promène. Basée sur la future génération (la sixième) de Mercedes Classe E, cette version AMG 53 circule très camouflée afin de cacher des formes qui devraient être proches de celles qu’affiche l’actuelle génération. Chez Mercedes l’heure n’est pas à la révolution, d’autant plus que ce prochain opus pourrait bien être le dernier de l’ère thermique.

En effet, le passage à l’électrique est d’ores et déjà en route avec la berline Mercedes EQE. Et s’il reste des Mercedes Classe E thermiques après 2030 ce sera sans doute sur d’autres marchés que l’Europe. Le marché chinois par exemple, sur lequel la Mercedes Classe E dispose d'un empattement allongé. Sur le plan du style pas de grosses transformations pour cette Mercedes-AMG E 53 qui adoptent cependant des optiques modifiées, une grille de calandre agrandie, des poignées affleurantes, etc.

A bord, l’ambiance sera inspirée de celle de la Mercedes Classe S avec un écran vertical de type OLED et un combiné numérique équipé d’une technologie 3D dont l’affichage s’adapte à la position des yeux. Reste à connaître ce qui se cache sous le capot de cette Mercedes-AMG E53, et là on s’interroge. Est-ce que l’actuel six cylindres qui est micro-hybridé (système EQ Boost) va être conservé ? Ou bien, est-ce que Mercedes va équiper son auto d’un quatre cylindres ? Sera-t-il hybride comme celui qui anime la nouvelle Mercedes Classe C 63 S E-Performance qui développe 680 ch ? Ou bien alors simplement thermique avec turbo compresseur électrique, le module thermique de la C 63 S E-Performance avec turbo électrique développe à lui seul 476 ch. Réponse en suspens.