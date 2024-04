Scoop – Mercedes Classe C électrique : 18 mois d’attente !

Il devrait y avoir une différenciation entre la Mercedes Classe C thermique et sa version 100 % électrique qui devrait être dévoilée fin 2025. Sur les photos des prototypes camouflés, la différence ne saute pas forcément aux yeux, mais on voit que la ligne à l’arrière est plus plongeante, tout comme le capot à l’avant, tandis que les projecteurs empiètent sur ce dernier. L’allure générale de cette auto semble plus dynamique.

Pas question pour Mercedes de heurter la sensibilité des clients fidèles, la Mercedes Classe C électrique conserve un profil trois volumes et une vraie malle de coffre. À la différence de la version thermique, le modèle électrique ne se verra pas décliné en variante de carrosserie break. En revanche, le nouveau Mercedes EQC SUV est toujours en préparation et sa présentation pourrait avoir lieu à la fin de l’année.

Berline EQC et EQC SUV se partageront d’ailleurs la même base technique, la plate-forme MMA (pour Mercedes-Benz Modular Architecture). Ils disposeront aussi des mêmes motorisations et des mêmes batteries de grande capacité afin d’avoir une autonomie conforme à ce que l’on attend de modèles taillés pour parcourir de longues distances sur voies rapides et autoroutes. Une autonomie de plus de 650 km (au moins sur le papier) devrait être la norme pour ces deux autos.