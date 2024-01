Scoop – Mercedes Classe C Electrique : pas avant 2025

Le nouveau SUV Mercedes EQC et l’inédite CLA électrique doivent être présentés dans le courant de cette année, et Mercedes prévoit également une Mercedes Classe C électrique qui attendra une année de plus pour faire ses débuts. Les essais de mise au point de cette auto qui pourrait se nommer également EQC se poursuivent avec des prototypes très camouflés.

Si le précédent Mercedes EQC disposait d’une plateforme technique empruntée au GLC thermique, ce ne sera plus le cas pour le nouvel EQC qui s’équipera de la base technique MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture). La berline Mercedes EQC profitera également de cet élément conçu pour s’adapter aux motorisations électriques et pouvant disposer de batteries plus volumineuses, d’un meilleur positionnement de l’électromoteur pour une efficacité accrue et une autonomie plus importante.

Comme les futurs SUV EQC et la CLA électriques qui seront dévoilés en cours d’année, la Mercedes EQC berline bénéficiera du nouveau système d’exploitation « MB.OS » qui dispose d’une puce Nvidia et qui devrait ouvrir un nouveau chapitre en matière de conduite et d’utilisation d’une voiture électrique avec l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Le nouveau « MB.EDU », l’Electric Drive Unit qui comprend le moteur, la transmission et l’électronique de puissance permettra également de gérer d’une manière efficiente l’énergie électrique afin de disposer d’une autonomie de plus de 650 km.