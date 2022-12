Scoop – Mercedes Classe G : restylage pour le 4x4 pur et dur

La première génération du Mercedes Classe G est née en 1979 et va subir plusieurs évolutions et restylages. Il faudra attendre quarante ans avant que l’actuelle génération beaucoup plus moderne apparaisse avec d'importantes évolutions comme une suspension à roues indépendantes à l'avant au lieu d'un essieu rigide. Arrivée sur le marché en 2019, cette deuxième génération du Mercedes Classe G va bénéficier d’un restylage l’an prochain. Les prototypes de ce modèle restylé du 4x4 Classe G poursuivent leurs essais sur route ouverte avec de gros camouflages empêchant de distinguer les modifications qui seront apportées sur la partie avant et arrière du modèle. Deux modèles ont été photographiés par nos chasseurs de scoop, la version à moteur V8 de 421 ch (Classe G 500) et la version 63 AMG dispose aussi d’un moteur V8 mais celui-ci développe 585 ch.

Les motorisations ne devraient pas subir d’importants changements, si ce n’est peut-être une petite baisse des rejets de CO2 (actuellement le Classe G 500 rejette 340 g/km, le 63 AMG 363 g/km). En revanche, il y aura des modifications à l’avant avec de nouvelles prises d’air en bas du bouclier, celles de la version 63 AMG seront composées de trois entretoises verticales.

À bord, il devrait y avoir du changement avec l’apparition du système MBUX et le constructeur pourrait revoir complètement la planche de bord de ce modèle. Pour le moment, on en est encore aux suppositions, car les photos de l’intérieur des prototypes nous font découvrir une planche de bord totalement camouflée. Enfin, avec la découverte du restylage des versions thermiques qui est programmé pour l’an prochain on découvrira aussi la version 100 % électrique du Classe G, le Mercedes EQG.