Scoop - Mercedes EQV : petit lifting pour la mi-2023

Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce modèle, le Mercedes EQV est la version électrifiée du Mercedes Classe V. À la base, il s’agit d’un utilitaire (Mercedes Vito) transformé en transport de personnes (Classe V et EQV). L’EQV peut accueillir jusqu’à huit personnes dans un confort total. Il est doté d’une batterie de 90 kWh, peut être rechargé en 45 minutes environ sur des bornes de charge rapide et affiche une autonomie de 353 km en cycle mixte WLTP.

Si les caractéristiques techniques ne doivent pas évoluer sur le Mercedes EQV qui sera restylé vers la mi-2023, en revanche le style du modèle subira de petites modifications. Ainsi la partie avant qui est bien camouflée sur les prototypes qui participent à des essais de mise au point devrait être redessinée au niveau de la calandre, des projecteurs (les feux de jour subiront des modifications), et du bouclier.

En ce qui concerne la partie arrière, camouflée elle aussi, ce seront les feux arrière qui subiront quelques retouches. À noter que le modèle EQV est apparu en 2020, soit six ans après la nouvelle génération de la Classe V qui a pour sa part été restylée en 2019. Il est donc en décalage par rapport au modèle thermique et si ce dernier devait être renouvelé prochainement, l’EQV devrait attendre deux années de plus pour faire de même.