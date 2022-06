Scoop - Mercedes GLC Coupé : la nouvelle génération arrive en 2023

La présentation de la deuxième génération du Mercedes GLC a eu lieu début juin et à cette occasion le SUV familial de la marque à l’étoile a dévoilé son nouveau style et ses motorisations électrifiées. Ces dernières sont des motorisations semi-hybrides 48V en essence (204 et 258 ch) et diesel de 197 ch. Et il y a aussi des motorisations hybrides rechargeables essence de 313 et 381 ch et un diesel hybride plug-in de 335 ch. Ces motorisations plug-in disposent de batteries à grande capacité permettant de rouler plus de 100 km en mode électrique. Le futur Mercedes GLC Coupé devrait reprendre tout ou partie de ces motorisations. Il disposera également des prochaines motorisations AMG qui troqueront V6 et V8 contre des blocs quatre cylindres suralimentés.

Sous d’épais camouflages et répondant au doux nom de code C254, le nouveau Mercedes GLC Coupé cherche à se faire le plus discret possible. Mais grâce à ces photographies, on en sait un peu plus sur lui. Tout d’abord, il devrait afficher une face très proche de celle du Mercedes GLC. Ensuite, il adoptera les mêmes rétroviseurs extérieurs, désormais positionnés sur la carrosserie et non plus sur les vitres latérales avant.

S’il est toujours doté d’un profil dynamique, on se rend compte sur les photos que l’arrière du véhicule est un peu plus haut que celui de la génération actuelle et que la lunette arrière est moins inclinée. Mercedes cherchant par tous les moyens à diminuer la traînée aérodynamique de ses SUV, cette inclinaison différente pourrait profiter au Cx (coefficient de pénétration dans l’air) du véhicule.

l’arrière, le design des feux arrière devrait être différent de celui des feux du Mercedes GLC. Le becquet arrière courant sur toute la largeur du véhicule améliorera la tenue de cap à haute vitesse, en particulier sur les autoroutes allemandes où sur certains tronçons (de moins en moins nombreux) la vitesse n’est pas limitée. Enfin, en ce qui concerne l'équipement de ce nouveau modèle, il reprendra l'offre d'équipement du Mercedes GLC dont le système MBUX de dernière génération, un affichage tête haute en couleur avec une image virtuelle semblant flotter au-dessus du capot moteur, le système Digital Light qui rend la conduite de nuit plus sûre grâce à des lignes de guidage projetées, des symboles et des animations, etc.