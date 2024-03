Scoop - Opel Mokka : l’heure du restylage a sonné

L’Opel Mokka de deuxième génération est arrivé sur le marché en 2020 et c’est lui qui a inauguré la calandre Vizor qui est désormais la marque de fabrique des nouveaux modèles Opel. Pour son restylage, l’Opel Mokka devrait conserver ce signe distinctif, mais la face avant du modèle sera modifiée. C’est d’ailleurs ce que nous confirment les prototypes photographiés qui, du fait d’un beau camouflage à l’avant, semblent indiquer que les principales modifications seront apportées à cette partie du modèle.

On distingue d’ailleurs sur le prototype de l’Opel Mokka restylé, un nouveau dessin de la grille de prise d’air située dans le bouclier avant, tandis qu’à l’arrière, le beau morceau d’adhésif cache un nouveau lettrage. Nos chasseurs de scoop qui ont pu s’approcher plus près du modèle nous indiquent qu’à bord, l’Opel Mokka restylé devrait bénéficier d’un nouveau graphisme de l’interface de l’écran multimédia, d’un nouveau volant et de commandes modifiées.

Sous le capot de l’Opel Mokka restylé, les modifications concerneront les moteurs thermiques avec l’arrivée du système micro-hybride 48V sur les blocs essence de 100 et 136 ch. Mais attention, ce sera tout puisque les blocs qui équipent actuellement le Mokka sont déjà de la nouvelle génération, c’est-à-dire qu’il s’agit des nouveaux PureTech EB2 Gen3 qui disposent d’une nouvelle architecture avec chaîne de distribution au lieu d’une courroie, d’un cycle Miller pour une meilleure combustion et d’un turbo à géométrie variable. Ces blocs seront donc, au moment du restylage, associés à la nouvelle boîte à double embrayage 8 vitesses de chez Punch Powertrain qui accueille un petit moteur électrique qui permet de rouler à très basse vitesse en 100 % électrique. L’arrivée de ces nouvelles motorisations micro-hybride (qui devraient se nommer Hybrid chez Opel) va pousser au départ l’ancien bloc de 130 ch à boîte auto BV8, en revanche il se peut que les moteurs 1.2 Turbo de 100 et 136 ch (qui équipent l’actuel) et qui sont disponibles en boîte manuelle à six rapports et sans hybridation restent au catalogue. Quant à l’Opel Mokka Electric pas de changement puisqu’il dispose déjà des deux offres de motorisations électriques, celle de 136 ch et celle de 156 ch. Quant à la motorisation diesel de l'Opel Mokka, elle n'est plus au catalogue et il y a peu de chance qu'elle revienne avec la version restylée.