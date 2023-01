Scoop – Peugeot 2008 : restylage prévu pour 2024

Le Peugeot 2008 qui existe avec des moteurs thermiques essence et diesel et de l’électrique et l’un des modèles phares de Peugeot. Arrivé sur le marché en 2020, ce SUV va passer par la case restylage en 2024. Un restylage qui pourrait être léger en ce qui concerne le style, l’allure générale du Peugeot 2008 étant plébiscité par les clients il n’y aurait donc pas de raison que Peugeot change trop l'aspect de son modèle.

On voit qu’à l’arrière, si l’on en croit le camouflage le graphisme des feux pourrait avoir évolué. Mais les camouflages de ce prototype pourraient n’être que des leurres, d’ici à 2024, d’autres changements pourraient apparaître pour ce modèle emblématique de la gamme du Lion.

En ce qui concerne la technique, le Peugeot 2008 devrait évoluer que ce soit pour le multimédia (interface mise à jour sur la base de celle de la Peugeot 308), ou pour ce qui se trouve sous le capot. Ainsi, le Peugeot e-2008 aura droit à la nouvelle motorisation électrique de 156 ch. Et l’on notera également l’apparition du nouveau moteur 1.2 PureTech disposant d’une motorisation électrique intégrée à la transmission automatique. Ce bloc électrique de 21 kW sera alimenté par une batterie 0,9 kWh et le Peugeot 2008 hybride pourra rouler en tout électrique sur un kilomètre environ. Ce nouveau moteur hybride permettra de baisser la consommation de carburant de 20 % environ.