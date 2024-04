Scoop – Toyota Yaris GRMN restylée : le Président à la manœuvre !

Alors que la France a droit à la Toyota Yaris GR dont la version restylée peut être précommandée sur le site de Toyota (il faut faire vite, la France n’aura droit qu’à 300 exemplaires), le Japon a la possibilité de choisir la version GRMN (Gazoo Racing Masters of Nürburgring). La première version, qui était une série limitée à 500 exemplaires, a été vendue en 2022, maintenant Toyota s’attaque au restylage de cette auto et effectue des essais sur le circuit du Nürburgring. Il convient de noter que lors de ces essais, c’est Akio Toyoda, le petit-fils du fondateur de la marque qui a conduit le prototype de cette Toyota Yaris GRMN. Pilote automobile pour son plaisir sous le pseudonyme de « Morizo » (il a déjà participé sur ce circuit aux 24 Heures du Nürburgring), le président de Toyota s‘est glissé au volant de cette petite sportive ou a joué le rôle de passager, on le reconnait à son casque peint en blanc, noir et rouge, les couleurs du Gazoo Racing.

Par rapport à la Toyota Maris GR restylée qui arrive chez nous, la version GRMN japonaise a droit à des appendices aérodynamiques plus voyants, comme cet aileron arrière et ce bouclier avant qui dispose d’imposantes prises d’air et d’une lèvre inférieure plus proéminente qui a été redessinée sur cette version restylée. On note aussi que la prise d’air sur le capot a disparu et que pour mieux refroidir la machine, la plaque d’immatriculation a été déplacée sur le côté afin que les radiateurs puissent disposer d’un maximum d’air frais.

La nouvelle Toyota GR restylée qui arrive en France très bientôt, dispose d’un bloc 1.6 turbo affichant 280 ch et 390 Nm de couple (mais écope aussi d’un gros malus de 45 990 à 60 000 € !), il est fort probable que la version GRMN dispose de la même puissance, les principales modifications devraient être les mêmes que pour la version actuelle. Cela concerne l’emploi d’équipements aérodynamiques différents, d’un châssis plus affûté et de freins plus généreux, de rapports de boîte manuelle raccourcis, d’un allégement de l’auto…