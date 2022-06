Scoop - Volkswagen Tiguan 3 : cohabitation thermique et électrique ?

Modèle d’importance pour Volkswagen, le Volkswagen Tiguan s’apprête à changer de génération l’an prochain. Que se rassurent les amoureux de ce modèle, en ce qui concerne le style, les modifications de ligne ne devraient pas totalement transformer le Tiguan qui restera proche, sur ce plan, du modèle actuel. Sous son capot on ne devrait trouver que des motorisations microhybridées 48V et de l’hybride rechargeable afin de réduire le plus possible les rejets de CO2, et tenter si possible d’éviter des malus trop importants. C’est peut-être pour éviter ce malus que Volkswagen fait des essais avec un Tiguan disposant d’une motorisation électrique.

Alors que la marque Volkswagen investit lourdement dans l’électrique et dans sa famille ID, il se pourrait que certains modèles emblématiques disposent de leur propre version électrique. C’est en tout cas ce que l’on peut conclure en découvrant ces images de deux Volkswagen Tiguan électriques qui effectuent des essais routiers. Il est vrai que remplacer le Tiguan par un modèle électrique comme l’ID.4 peut perturber les habitués du modèle star de Volkswagen. Lui permettre de disposer d’une variante sur batteries pendant quelque temps habituerait la clientèle au passage au tout électrique. Comme les véhicules photographiés ne sont que des mulets destinés aux premiers essais, si notre analyse se confirmait le modèle électrique Tiguan ne devrait pas être lancé avant 2024, voire 2025.

On devrait en savoir plus dans les prochains mois puisque la découverte de la troisième génération du Tiguan avec des moteurs thermiques approche. Volkswagen devrait en profiter pour expliquer ce qu’il va faire du Volkswagen Tiguan Allspace. On devrait savoir si son remplacement par le modèle Volkswagen Tayron qui vient de Chine est toujours à l’ordre du jour.