Scoop – Volkswagen Tiguan 3 : le look sportif

Le Volkswagen Tiguan de nouvelle génération est prêt. Il devrait être dévoilé à l’automne pour une commercialisation prévue en 2024. Ce nouvel opus montera une nouvelle fois en gamme et sera un peu plus grand que l’actuel puisqu’il devrait passer de 4,52 m à 4,60 m.

Pour le style, le Volkswagen Tiguan 3 se rapprochera de celui de son grand frère Volkswagen Touareg en ce qui concerne son profil tout en affichant certains détails stylistiques empruntés aux Volkswagen ID.4 et ID.5. Ainsi la calandre recevra une barrette supérieure lumineuse.

Pas de révolution du côté du style du modèle, Volkswagen préférant conserver une filiation entre les différentes générations de son SUV star, afin de ne pas trop perturber ses clients fidèles. Pour ce qui concerne les motorisations, la prudence sera aussi de mise et le futur Tiguan conservera des moteurs essence TSI et du diesel TDI et même la transmission intégrale sur les modèles les plus haut de gamme. La motorisation hybride rechargeable de 245 ch sera aussi de la partie et devrait bénéficier d’une augmentation de son autonomie électrique, passant de 50 km à 70 km.