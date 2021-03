Seat annonce une citadine électrique à moins de 25 000 € pour 2025

Seat fait une série d'annonces en ce lundi qui se montrent de haute importance. La marque espagnole entend en effet devenir le "hub" électrique du groupe Volkswagen puisqu'elle prévoit de produire 500 000 véhicules électriques par an dans son usine espagnole de Martorell.

En plus de la confirmation de la première électrique de Cupra, la Tavascan, la marque ibérique fait l'annonce de l'arrivée d'une voiture citadine électrique qui sera vendue entre 20000 et 25000 euros, hors bonus écologique, en 2025.

Seat précise toutefois qu'il faudra le soutien de l'Espagne et de l'Europe pour que le groupe Volkswagen parvienne à cette transformation. De quel soutien s'agit-il : financier, ou autre, notamment avec un développement plus grand du réseau de bornes de recharge ? Le communiqué ne le dit pas, mais on sent que Seat et le groupe VW ne veulent pas se jeter à corps et âme sans garantie de l'Europe.

La citadine électrique semble toutefois presque arriver "tardivement", alors que certaines compactes électriques arrivent tout doucement sous les 30 000 €. Dans 5 ans, il n'est pas exclu que d'autres constructeurs auront des autos électriques à 25 000 € qui seront plus polyvalentes que des citadines. Et ce sera probablement le plein tarif qu'il faudra payer ! En effet, à cette date, le bonus écologique pourrait bien avoir disparu...

Cette Espagnole aura en tout cas une rivale très importante : la future Renault 5, qui sera commercialisée dans la même gamme de prix, et avec le même objectif de séduire des foyers pour un second véhicule ou bien pour des urbains.