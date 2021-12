Sécurité routière : le nombre d'accidents s'envole en novembre

221 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises le mois dernier, soit une hausse importante de 28 % par rapport à novembre 2020. Mais cette hausse est à nuancer, car il y a un an, c'était le deuxième confinement.

La Sécurité Routière souligne elle-même que les déplacements le mois dernier ont été logiquement bien plus importants, avec même une augmentation de la circulation de 35 % selon les données de trafic du Cerema. Plus de monde sur les routes, cela se traduit d'ailleurs par une envolée des accidents : il y en a eu 4 366, soit une hausse de 52 %, bien supérieure à celle du trafic. Leur nombre a pu être boosté par les épisodes neigeux qui ont touché le pays en novembre.

Toutefois, l'accidentalité de 2021 est restée à un niveau inférieure à 2019, année d'avant pandémie. Par rapport à il y a deux ans, le nombre d'accidents a reculé de 6 % et le nombre de tués de 14 %. La mortalité de 2021 est inférieure à la moyenne des mois de novembre des cinq dernières années avant pandémie (- 18 %).

Par catégorie d'usagers de la route, on note que le nombre de décès est en baisse par rapport à 2019 pour les piétons et automobilistes. C'est en revanche stable du côté des cyclistes et motocyclistes. À noter aussi que la mortalité des 18/24 ans progresse en comparaison avec 2020 mais aussi 2019.

À l'approche des fêtes de fin d'année, la Sécurité Routière renouvelle ses appels à la prudence, notamment concernant à la conduite sous l'emprise de l'alcool.