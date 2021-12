Sécurité routière : les dangers des pneus rechapés

Si les pneus rechapés sont connus dans le monde des poids lourds ou des engins agricoles, ils se font très rares sur les voitures particulières. Mais pour alléger un budget auto qui ne cesse de grimper, les conducteurs peuvent être tentés par ces pneus recyclés.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le pneu rechapé est un pneu usagé dont la bande de roulement est rabotée avant d'apposer une nouvelle bande de roulement par vulcanisation. La marque King Meiler est spécialisée dans ce type de pneus, que l'on peut trouver chez nous en vente en ligne.

Mais l'organisme suisse TCS, connu pour ses tests poussés de pneus, a récemment attiré l'attention sur le danger que représente le pneu rechapé. Le Touring Club Suisse a ainsi souligné les mauvais résultats des gommes King Meiler, notamment sur route mouillée et sur la neige.

Ainsi, comme l'écrit le TCS, sur chaussée humide, "la distance d’arrêt d’un King Meiler lors d’un freinage d’urgence à 80 km/h dépasse celle du pneu le mieux noté d’une distance équivalente à trois passages pour piétons". Une énorme différence qui peut avoir de dramatiques conséquences. En cas de pluie, le King Meiler est vite sujet à l'aquaplaning. Et même sur le sec, ce pneu donne un comportement imprécis, "ce qui peut avoir de lourdes conséquences en cas de manœuvre d’évitement d’urgence".

Parmi les raisons qui expliqueraient les résultats, le TCS évoque l'origine des carcasses utilisées pour le rechapage, qui varient d'un fabricant à l'autre : "il existe un risque qu’au final, même si la bande de roulement est identique, la voiture soit équipée de quatre pneus d’origines différentes". Cela peut ainsi dégrader le comportement routier. Ensuite, la qualité de la nouvelle bande de roulement, sur son dessin et ses matériaux, pose aussi question.

Clairement, pour le TCS, ces pneus ne sont pas recommandés. S'il y a un argument prix, voire un aspect écolo avec le recyclage, cela se fait au détriment de la sécurité. Or, le pneu est le premier élément de sécurité routière, puisqu'il relie votre auto au sol. Il vaut mieux investir dans de meilleures gommes, certes plus chères, mais on s'y retrouve sur leur durée de vie.

