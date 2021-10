Sécurité routière : moins de morts mais beaucoup plus d'accidents

En septembre 2021, selon un premier bilan de la Sécurité Routière, 263 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises. C'est un résultat en légère baisse par rapport à septembre 2020 (2 tués en moins). Mais le nombre de déplacements a été plus important. Selon les données du Cerema, la circulation a augmenté de 5 %, confirmant l'impression de reprise sur les routes, avec notamment moins de télétravail.

Le bilan de la mortalité est en forte baisse par rapport à septembre 2019, avant le début de la crise sanitaire. Le recul entre 2019 et 2021 est de - 15 %. Il est de - 13 % si on prend la moyenne des mois de septembre entre 2015 et 2019. Par rapport à l'année dernière, la mortalité des piétons est en hausse. En revanche, celle des cyclistes est en forte baisse, avec 21 décès, contre 37 en septembre 2020.

Il y a toutefois une grosse ombre au tableau : le nombre d'accidents est en hausse. Il y en a eu 5 602 le mois dernier. En septembre 2020, c'était 5 226. En 2019, c'était 5 127. Le nombre de blessés suit aussi la même courbe : 6 320 en 2019, 6 386 en 2020 et un nombre très élevé de 6 965 en 2021.

La Sécurité Routière renouvelle donc son appel à la prudence, alors qu'arrive une période très accidentogène, celle du passage à l'heure d'hiver, où l'on constate chaque année une hausse des accidents en fin de journée.