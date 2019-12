Sécurité Routière : une communication moins culpabilisante et moins choquante en 2020

Le poids des mots, le choc des photos. Le célèbre slogan longtemps utilisé par Paris Match fonctionne parfaitement avec la communication de la Sécurité Routière. On a tous en tête des slogans percutants et surtout des images glaçantes d'accidents. Le but : marquer les esprits pour faire passer les messages. Quitte à considérer tous les Français comme des délinquants de la route.

Cette manière de faire semble avoir fait son temps. La Sécurité Routière s'apprête en effet à revoir en profondeur sa communication, avec un ton plus apaisé. Cela est d'abord symbolisé par un nouveau slogan général "Vivre, ensemble" qui remplace "Tous responsables", qui datait de 2008. L'idée ? Pour la Sécurité Routière, c'est "un appel à la bienveillance des uns envers les autres".

Dans les nouveaux spots qui seront diffusés à partir du 5 janvier 2020, les rôles sont totalement inversés : on ne voit plus un mauvais conducteur qui détruit la vie d'innocents mais des personnes qui sont heureuses d'être toujours en vie grâce au bon réflexe d'un conducteur. Un spot met ainsi en scène une petite fille qui "remercie Yanis d’avoir résisté à la tentation de décrocher son téléphone, gardant ainsi toute sa vigilance grâce à laquelle la petite fille aura la vie sauve". Il y a bien toujours une mise en image un peu dramatique mais il faut bien accrocher l'attention ! Ces premières vidéos sont ainsi conclues par "Sur la route, on a tous le pouvoir de sauver une vie".

Dans une interview au Figaro, Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la Sécurité Routière, rappelle que les règles du Code de la route "sont faites pour arriver à vivre et non à mourir" et qu'avec ce nouveau slogan "on est dans l’encouragement à faire bien et moins dans la volonté de pointer du doigt ce qui est mal." On souligne que pour une fois, la Sécurité Routière adresse "un message de gratitude à l’égard des Français qui, en améliorant leurs comportements sur la route, ont fait chuter le nombre de tués".